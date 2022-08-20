السويد: مقتل رجل في إطلاق نار بمركز تسوق واعتقال المنفذ

2022/08/20 | 11:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي رجل حتفه وأصيبت امرأة أمس الجمعة في إطلاق نار بمركز تجاري في مدينة مالمو السويدية.

وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على مشتبه به وهو مراهق.

وأضافت الشرطة أن عناصرها وصلوا بسرعة إلى موقع الحادث بأعداد كبيرة ولم يعد هناك أي خطر.

وأصيبت امرأة الثلاثاء الماضي برصاصة في بطنها حيث كات تستقل عربة ترام في مدينة جوتنبرج السويدية.

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