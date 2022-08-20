سياسي يكشف عن الجهة المستفيدة من إطالة حكومة الكاظمي وتعطيل البرلمان

2022/08/20 | 11:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى السياسي المستقل سعد المطلبي، السبت، ان المستفيد الاكبر من اطالة امد عمر حكومة تصريف الأعمال ودعوات حل البرلمان الفساد هم الفاسدون.

وقال المطلبي إن “المستفيد الوحيد من استمرار حكومة الكاظمي وتعطيل البرلمان وغياب الرقابة والمحاسبة هم الفاسدون”

وأضاف أن “تعطيل الرقابة والمحاسبة سببها حكومة تصريف الأعمال هو الطمع بالمزيد من المغانم والمكاسب”.

وأشار إلى أن “الفاسدين يسلكون طرقا ملتوية عديدة تسعى من خلاله نهب ثروات البلاد والدعوة لحل البرلمان وتعطيل المراقبة والمحاسبة من أجل استمرار حكومة تسيير الأعمال اليومية في مهام عملها فترة أطول”.

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