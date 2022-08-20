من جديد.. قصف تركي على اربيل

2022/08/20 | 11:03 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر محلي، يوم السبت، بحدوث قصف تركي في محيط محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المصدر، إن “القصف استهدف منطقة يتحصن فيها عناصر حزب العمال الكوردستاني، في وقت مبكر من صباح اليوم، بناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران في أربيل”.

واضاف المصدر ان “القصف كان بطائرة مسيرة، لكن لم يتم التعرف حتى الآن على حجم الخسائر”.

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