تفاصيل اعتقال حفيد الأخ غير الشقيق لصدام حسين

2022/08/20 | 11:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل إعلام لبنانية، السبت، تفاصيل اعتقال عبد الله ياسر السبعاوي حفيد الأخ غير الشقيق لصدام حسين.

وقالت قناة “الجديد”، في تقرير: إن “السبعاوي موقوف حاليا لدى مديرية الأمن العام اللبنانية وذلك بناء على طلب من السلطات العراقية”.

ونفت القناة أن يكون السبعاوي قد “ارتكب أي جرم أو صدرت بحقه مذكرة اعتقال محلية أو دولية”.

وأوضحت أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي طلب شخصيا من بيروت تسليم السبعاوي لبغداد.

من جانبها، قالت المحامية بشرى خليل، إن نوال شقيقة صدام حسين اتصلت بها وكذلك سعد سبعاوي عم عبد الله، وآخرون من العائلة وأبلغوها بشأن توقيفه في لبنان وبأنه يحمل جواز سفر يمني.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع النيابة اللبنانية واتضح عدم اتهام عبد الله بارتكاب أي جرم في لبنان الذي يقيم فيه بغرض العمل منذ 4 سنوات.

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