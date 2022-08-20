قصف تركي عنيف في محيط اربيل عاصمة اقليم كردستان

2022/08/20 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي، يوم السبت، بحدوث قصف تركي في محيط محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.وقال المصدر: إن “القصف استهدف منطقة يتحصن فيها عناصر حزب العمال الكوردستاني، في وقت مبكر من صباح اليوم، بناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران في أربيل”.… Readmore

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