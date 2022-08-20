انخفاض اسعار النفط بشكل كبير بسبب ارتفاع قيمة الدولار ومخاوف ركود اقتصادي عالمي

2022/08/20 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت أسعار النفط دون تغيير إلى حد كبير لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بفعل صعود الدولار والمخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى إضعاف الطلب على الخام.واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 96.72 دولار للبرميل، مرتفعة عند التسوية 13 سنتا … Readmore

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