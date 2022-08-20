2022/08/20 | 11:05 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طقس العراق: غبار خفيف وحرارة تقترب من الـ50 درجة مئوية في 7 محافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/20 | 11:05.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: غبار خفيف وحرارة تقترب من الـ50 درجة مئوية في 7 محافظات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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