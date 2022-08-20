برنامج الغذاء العالمي : المجاعة تهدد 22 مليون شخص على الأقل في القرن الأفريقي

2022/08/20 | 11:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن المجاعة ستتهدد بحلول سبتمبر 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الأفريقي، حيث يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي بلغ مستويات قياسية.وأشار البرنامج، إلى أن احتجاب هطول …

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