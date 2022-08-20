واردت الصين النفطية من السعودية ترتفع في يوليو لـ1.54 مليون برميل يومياً

2022/08/20 | 11:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أظهرت بيانات للإدارة العامة للجمارك الصينية،اليوم السبت، زيادة واردات الصين من النفط الخام من السعودية الشهر الماضي بالمقارنة مع يونيو إلى 6.56 مليون طن أو 1.54 مليون برميل يومياً.وأشارت البيانات، إلى أن الأرقام لا تزال أقل …

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