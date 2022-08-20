2022/08/20 | 11:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: د.مظهر محمد صالح انها جزيرة ساحرة الجمال تقع قبالة الساحل الشرقي الجنوبي للقارة الافريقية...

ظهرت المقالة مقايضة الديون بالطبيعة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقايضة الديون بالطبيعة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقايضة الديون بالطبيعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).