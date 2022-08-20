2022/08/20 | 11:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفاد مصدر أمني، السبت، 20 آب، 2022، بقصف تركي بطائرة مسيرة استهدف احدى نواحي...

ظهرت المقالة قصف تركي يستهدف قرى في قضاء سوران في اربيل أولاً على المسلة.

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