لأول مرة في العراق.. الموارد المائية تستخدم تقنية اللحاف الخرساني بتبطين المشاريع الإروائية

2022/08/20 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بدأت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل، التابعة لوزارة الموارد المائية، استخدام تقنية اللحاف الخرساني بتبطين المشاريع الإروائية.

وأشارت خلية الاعلام الحكومي في بيان إلى أن "ملاكات مديرية صيانة مشاريع ري وبزل محافظة واسط، التابعة إلى الهيئة العامة لصيانة مشاريع المحافظة، باشرت بتنفيذ عملية التبطين لمشروع الدجيلي، باستخدام تقنية التبطين باللحاف الخرساني المستخدمة لأول مرة في البلاد".

ولفتت الى ان العمل يستمر "بوجود المياه مما لا يتسبب بقطعها عن المستفيدين من النهر وهي من الطرق الحديثة المستخدمة في مجال التبطين في الوقت الحاضر لتقليل الضائعات المائية في ضوء قلة الواردات المائية".

وتضمن العمل، "استخدام نسيج متخصص يسمى اللحاف الخرساني يتكون من طبقتين متصلتين من القماش الجيوتكسايل تشبة اللحاف ويضخ بداخلة الكونكريت".

وأوضحت ان هذه الطريقة تستخدم في الأنهر الواسعة في المدن المزدحمة، التي لا يمكن عمل بديل أروائي لها.

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