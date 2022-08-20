2022/08/20 | 11:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -uuHAARHps8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قوة التخلي والمضي قدماً: كيف يحسن الاستسلام أحياناً حياتك ...مع ضيفتنا اللايف كوتش فرح عبد الوهاب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قوة التخلي والمضي قدماً: كيف يحسن الاستسلام أحياناً حياتك ...مع ضيفتنا اللايف كوتش فرح عبد الوهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).