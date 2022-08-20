العراق.. مكتبة كاريزي تساند الكتاب في زمن التقنية

2022/08/20 | 11:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زال الكتاب يتمتع بكل هيبته رغم البيئة الرقمية المحيطة؛ ففي منطقة شعبية في كركوك بالعراق أنشأ طارق كاريزي مكتبة تضم أكثر من 15 ألف كتاب.وتنظم في المكتبة الندوات الأدبية حتى أصبحت ملتقى للمثقفين.

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