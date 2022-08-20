2022/08/20 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب عجلتين قوة محرك مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب.وقالت الهيئة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “منفذ طريبيل الحدودي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة تهريب في منفذ طريبيل الحدودي المركز الخبري الوطني.

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