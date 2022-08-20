2022/08/20 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني في ظل معاناة كثيرين من تساقط الشعر، يسعى العلماء والباحثون جاهدين لإيجاد حلول لهذه المشكلة.ومن المعروف أن دواء “المينوكسيديل”، الذي يستعمل عن طريق الرش، أكثر الأدوية شيوعا في معالجة مشكلة التساقط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شكل جديد لدواء “المينوكسيديل” يحقق نتائج واعدة في علاج الصلع المركز الخبري الوطني.

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