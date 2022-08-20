مخدرات واسلحة ومطلوبون.. عمليات بغداد تعلن نتائج ممارساتها الأمنية اليومية

2022/08/20 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على عدد من المطلوبين قضائياً، بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة ومتاجرين بالمواد المخدرة، ومتهم اخر "محكوم غيابياً" في جانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد وبأشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل قسم استخبارات وامن عمليات بغداد حَقَّقْت الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ / قِيادتنا والمنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة ومن خلال ممارساتها الامنية اليومية المتمثلة بنصب السيطرات المفاجئة والتفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص لـ (48) ساعة الماضية وَبِجهُودٍ كبيرة اثمرت عن إلقاء القبض على (19) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضافت أن "من بينهم متهمين بحيازة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة ومتاجرين بالمواد المخدرة، بالاضافة الى ضبط كمية مـــن الحبوب ومــادة (الكريستال) المخدرة مع اجهزة للتعاطي، ومصادرة عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة".

وتابعت أنه "في سياق متصل تمكنت قطعاتنا الامنية ومن خلال تنفيذ اوامر القبض القضائية وواجبات البحث والتفتيش وتكثيف الجهود الاستخبارية، من القاء القبض على "ثمانية" مطلوبين قضائياً، بينهم متهم محكوم غيابياً "سبعة سنين" في سيطرة شاطئ دجلة بجانب الكرخ، بالاضافة الى ضبط كمية من مادة الكريستال المخدرة واجهزة تعاطيها".

وبينت أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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