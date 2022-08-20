طائرات القوة الجوية تغير على أوكار لداعش في جبال حمرين (فيديو)

2022/08/20 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الديناعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن استهداف طائرات القوة الجوية لأوكار تابعة لداعش الارهابي في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): ان "العمل الاستباقي والاستخباري على أرض الميدان من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى، اذ رصد رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات تحركات للعناصر الإرهابية بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين".واضافت ان "الوكالة وخلية الاستهداف في طائرات القوة الجوية العراقية تلقت معلومات استخبارية دقيقة، عن تواجد قيادات مهمة لعصابات داعش في هذا المكان، حيث دكت الطائرات منطقة تواجد هؤلاء الإرهابيين".واشارت الى انه "سيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لاسماء ومناصب المجرمين الذين تم استهدافهم في بيان لاحق".

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