النزاهة النيابية تُحيل أوراق وزير النفط الى الجهات المختصة: سيقال ويحاسب

2022/08/20 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصتوعدت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان، اليوم السبت، بمحاسبة وزير النفط احسان عبد الجبار بسبب وجود ملفات فساد تدينه.وقال عضو اللجنة هادي السلامي، لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك ملفات فساد كبيرة وخطيرة تدين وزير النفط احسان عبد الجبار، وهذه الملفات تم احالتها لهيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية، وهناك متابعة لهذه الملفات لمحاسبة الوزير عن هذا الفساد الكبير".وبين السلامي انه "مع بدء جلسات البرلمان العراقي، سيتم استجواب وزير النفط احسان عبد الجبار، بسبب ملفات الفساد التي تدينه، وسيكون هناك توجه لإقالته بعد عملية الاستجواب ومحاسبته وعدم الاكتفاء في الإقالة فقط".

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