طائرات عراقية تستهدف قيادات مهمة لتنظيم داعش في جبال حمرين

2022/08/20 | 11:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، بأن قصفا جويا استهدف “قيادات مهمة” لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين في محافظة صلاح الدين.

وقالت في بيان، إن العمل الاستباقي والاستخباري على أرض الميدان من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى.

وأضافت أن “رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات رصدوا تحركات للعناصر الإرهابية بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين”.

وبحسب البيان، فقد “زودت الوكالة وخلية الاستهداف في طائرات القوة الجوية العراقية بمعلومات استخبارية دقيقة، عن تواجد قيادات مهمة لعصابات داعش في هذا المكان ، حيث دك صقور الجو منطقة تواجد هؤلاء الإرهابيين”.

وأكد بيان خلية الإعلام الأمني، أنه “سيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لاسماء ومناصب المجرمين الذين تم استهدافهم لاحقا”، مشيرة إلى أن “وكالة الاستخبارات تعمل وفق خطة معدة لإنهاء تواجد عصابات داعش الإرهابية على أرض العراق”.

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