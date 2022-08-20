رئيس اركان الجيش يصل الى صلاح الدين لمتابعة العمليات الاستباقية ضد بقايا داعش

2022/08/20 | 11:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير يار الله الى صلاح الدين، اليوم السبت، لمتابعة العمليات الاستباقية ضد بقايا داعش الارهابي.

واكد يار الله خلال تفقده قاطع عمليات صلاح الدين ، بحسب بيان لوزارة الدفاع ، ضرورة استثمار حالة الانهيار التي تعيشها بقايا الارهاب والاستمرار بعمليات الضغط على الارهابيين ومنعهم من تنفيذ اية عملية ارهابية تستهدف امن واستقرار مناطق المحافظة .

واشاد بمستوى العمليات الاخيرة ، من خلال عمليات الارادة الصلبة بمرحلتها الخامسة وما حققته من نتائج ايجابية .

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