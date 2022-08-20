طائرات القوة الجوية تستهدف أوكار داعش في سلسلة جبال حمرين

2022/08/20 | 11:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن استهداف طائرات القوة الجوية أوكار داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين.وذكر بيان للخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية وبالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب رصدت تحركات للعناصر الإرهابية في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين".وتابع البيان أن "الوكالة وخلية الاستهداف زودت طائرات القوة الجوية العراقية بمعلومات استخبارية دقيقة، عن تواجد قيادات مهمة لعصابات داعش الإرهابية في هذا المكان، حيث وجهت صقور الجو بمنطقة تواجد هؤلاء الإرهابيين"، مشيراً الى أنه "سيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لأسماء ومناصب المجرمين الذين تم استهدافهم في بيان لاحق" .

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