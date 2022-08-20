أحداث آب.. طائرات القوة الجوية تستهدف أوكار داعش في سلسلة جبال حمرين

2022/08/20 | 12:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: السبت 20 آب 2022 طائرات القوة الجوية تستهدف أوكار داعش في سلسلة جبال حمرين...

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طائرات القوة الجوية تستهدف أوكار داعش في سلسلة جبال حمرين أولاً على المسلة.

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