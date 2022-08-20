مقتل ثمانية مدنيين على الأقل في هجوم على فندق في العاصمة الصومالية

2022/08/20 | 12:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطة من الجو للعاصمة الصومالية مقديشو في 15 شباط/فبراير 2022 © اف ب ياسويوشي شيبا مقديشو (أ ف ب) – قتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم شنه متطرفون إسلاميون في حركة الشباب على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، كما أعلن مسؤول أمني السبت.وقال المسؤول محمد عبد القادر إن “القوات الأمنية واصلت […]

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