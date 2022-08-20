2022/08/20 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي اليوم السبت، عن اتصالات دولية واقليمية لتبديد مخاوف الاطراف المعرقلة لجلسة البرلمان.وقال عضو الائتلاف عمران الكركوشي ان “الحوار لا يزال هو القاعدة الأساسية التي اتفق عليها الجميع وصولا إلى تحقيق انعقاد جلسة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: هنالك اتصالات دولية واقليمية لتبديد مخاوف الاطراف المعرقلة لجلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: هنالك اتصالات دولية واقليمية لتبديد مخاوف الاطراف المعرقلة لجلسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).