2022/08/20 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم دميترو غورشكوف مع تيبو مارشان في كييف وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على أن ترسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثة إلى محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الأكبر في أوروبا، معبراً عن خشيته من أن يؤدي القصف على المحطة إلى … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يوافق على إرسال بعثة أممية إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يوافق على إرسال بعثة أممية إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).