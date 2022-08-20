نائب يدعو إلى إنشاء مراكز تأهيل وترفيه لذوي الاحتياجات الخاصة

2022/08/20 | 12:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا عضو مجلس النواب عزيز شريف المياحي، الحكومة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الى وضع خطة متكاملة لإنشاء مراكز تأهيل وترفيه لذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظات.

وقال المياحي في بيان لمكتبه الاعلامي، ان “شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل جزء مهم وانساني من المجتمع وقد شهدنا في الفترة الاخيرة اتساع مساحة تلك الشريحة وزيادة أعدادها والتي تحتاج الى عناية خاصة يقابلها اهمال واضح في وضع خصوصية في التعامل مع تلك الشريحة خصوصا في المحافظات الفقيرة”.

واضاف المياحي، ان “أبناء تلك الشريحة بحاجة الى خلق بيئة لهم تسهم في تطوير مهاراتهم الذهنية والجسدية وتعويضهم عن حالة الضعف التي تعيشها اجسادهم خصوصا مرضى (التوحد) التي أصبحت ظاهرة تصيب الكثير من الاطفال”.

واشار الى “اهمية ايجاد الية وخطة متكاملة من الجهات ذات العلاقة من اجل انشاء مراكز تأهيل وترفيه لهم من خلال دعم تخصيصات وزارة العمل في الموازنة المقبلة او اي تشريعات قانونية جديدة تتعلق بالجانب المالي لتحقيق هذا الهدف الانساني والاخلاقي الذي للأسف الشديد لم يتم تسليط الضوء عليه طيلة السنوات السابقة”.

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