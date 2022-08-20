طيران الجيش العراقي يستهدف أوكار قيادات مهمة لداعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين

2022/08/20 | 12:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، قتل قيادات مهمة لعصابات داعش في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية ان “العمل الاستباقي والاستخباري على أرض الميدان من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى، اذ رصد رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات تحركات للعناصر الإرهابية بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين”.

وأضاف أن “الوكالة وخلية الاستهداف الشجعان في طائرات القوة الجوية العراقية قد زودتا بمعلومات استخبارية دقيقة، عن تواجد قيادات مهمة لعصابات داعش في هذا المكان ، حيث دك الأبطال في صقو الجو منطقة تواجد هؤلاء الإرهابيين”.

وتابع أنه “سيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لاسماء ومناصب المجرمين الذين تم استهدافهم في بيان لاحق”.

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