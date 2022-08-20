رياضة تسلق الجبال في إقليم كردستان العراق

2022/08/20 | 12:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزداد الاهتمام برياضة تسلق الجبال، والرياضات الأخرى التي تمارس في الطبيعة بإقليم كردستان العراق حيث تعددت المسارات التي يسلكها المغامرون وسط المناظر الطبيعية الخلابة، في منطقة راوندوز بالإقليم.

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