سيارة لينكولن الاختبارية الجديدة بلا مقود.. شاهد كيف

2022/08/20 | 12:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة لينكولن النقاب عن سيارة "كونسيبت" فاخرة كهربائية مستقبلية، موديل L100.السيارة المستقلة بالكامل لا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات.

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