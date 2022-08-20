صحة الكرخ تفتتح الجناح الخاص في مستشفى الطارمية العام ببغداد (صور)

2022/08/20 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

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احمد عبد الصاحب كريم

افتتحت دائرة صحة بغداد الكرخ الجناح الخاص في مستشفى الطارمية العام بحضور مدير شعبة الاجنحة الخاصة ومدير المستشفى الدكتور (عبد الجبار صبار جواد) و الملاكات الطبية و الصحية

و بين مدير شعبة الاجنحة الخاصة الدكتور ( احمد مثنى) تم افتتاح الجناح الخاص في مستشفى الطارمية العام حسب توجيهات و متابعة مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) و الذي جاء نتيجة النجاحات التي حققتها الأجنحة الخاصة ، مشيرا الى أن هذا الانجاز سيحقق قفزة نوعية في مجال تقديم الخدمات الطبية في قضاء الطارمية بعد تجهيزه بأحدث الاجهزة و المستلزمات الطبية و الذي سيقلل من الاعباء الملقاة على كاهل المواطنين و بأسعار مقبولة

و اضاف مدير مستشفى الطارمية الدكتور (عبد الجبار صبار جواد) الهدف من افتتاح الجناح الخاص هو إشعار النزلاء من المرضى بالراحة من خلال توفير أجواء فندقية و خدمات طبية مميزة .

اعلام صحة الكرخ

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