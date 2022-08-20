الدفاع توضح بشأن فتح مراكز لإستقبال المفسوخة عقودهم

2022/08/20 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

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تنويه

تناقلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو بشأن قيام "وزارة الدفاع بفتح عدد من المراكز لاستقبال المفسوخة عقودهم حسب الرقعة الجغرافية"، وتؤكد وزارة الدفاع أن مقطع الفيديو يعود إلى تاريخ ٩ حزيران ٢٠١٩، وفي حال صدور أي أمر خاص بإعادة للمفسوخة عقودهم سيتم الإعلان عنه في الموقع الإلكتروني للوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لذا اقتضى التنويه.

وزارة الدفاع العراقية

٢٠ آب ٢٠٢٢

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