2022/08/20 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانية

استنكرت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، الإعتداء بالضرب على أحد ملاكاتها أثناء قيامه بالواجب المكلف به في الديوانية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المجاميع الخارجة عن القانون عاودت من جديد بالأعتداء على ملاكات وزارة الموارد المائية أثناء تأدية واجبهم ومواصلة حملتهم الكبرى لإزالة ومنع حدوث التجاوزات على الحصص المائية وضمان وصولها لكافة المستحقين وبعدالة في ضوء ظروف الشحة المائية التي يمر بها العالم أجمع والعراق خصوصا"، مؤكدة "تعرض لفتة جدعان كزار أحد منتسبيها في محافظة الديوانية قضاء الدغارة وبالتحديد أثناء أداء واجبه لمنع التجاوزات على جدول أبو صبخة للأعتداء عليه بالضرب والسب والذي نقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج".

وأشارت الى أن "الهدف من هذا الأعتداء حرمان أهالي المنطقة من أيصال المياه لأراضيهم الزراعية"، مبينةً أن "بدوره وجه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني بأتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين، مطالبا بالوقت ذاته القضاء العراقي لأتخاذ أقصى العقوبات بحقهم".

وتابعت أن "وزارة الموارد المائية تهيب بالقوات الأمنية للتعاون مع ملاكات الوزارة للحد من تلك الأعتداءات التي تحدث بين الحين والأخر على ملاكات الوزارة وأبنيتها ومتشأتها الأروائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار مسلسل الإعتداء على ملاكات وزارة الموارد أثناء الواجب (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار مسلسل الإعتداء على ملاكات وزارة الموارد أثناء الواجب (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).