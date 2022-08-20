2022/08/20 | 13:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عادل عبد المهدي في تعليقه على الاستقالة كتب مستشارنا القانوني السابق الدكتور فاضل جواد،...

ظهرت المقالة حكومة تصريف الامور اليومية واستقالة الدكتور علاوي أولاً على المسلة.

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