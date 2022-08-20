مجلس الأمن يخفق في الاتفاق بشأن إعفاءات سفر مسؤولي طالبان

2022/08/20 | 13:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان سيمدد إعفاءات السفر لـ 13 من مسؤولي طالبان الذين يحكمون أفغانستان الآن، والتي انتهي العمل بها منتصف ليل الجمعة.

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