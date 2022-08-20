بتهمة التزوير والسرقة.. القبض على عدد من المتهمين في بغداد

2022/08/20 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ امنأعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على عدد من المتهيمن بقضايا مختلفة في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز بغداد/ مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام القت القبض على متهم مطلوب عن جريمة السرقة لقيامه بسرقة حقيبة شخصية بداخلها مبلغ ٣ ملايين دينار من احد الاشخاص"، مبينة انه "تم تدوين اقوال المتهم وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".

وأضافت، أن "قوة اخرى من مكتب الكرامة لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بمبالغ مالية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات".واشار البيان الى أن "مفارز المديرية نفذت أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية ودراجات نارية ودراجات التك تك ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".

وبينت مكافحة الاجرام، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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