ضربة جوية تستهدف أوكار داعش في سلسلة جبال حمرين

2022/08/20 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، استهداف أوكار لداعش في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العمل الاستباقي والاستخباري على أرض الميدان من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى، اذ رصد رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات تحركات للعناصر الإرهابية بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين، وقد زودت الوكالة وخلية الاستهداف الشجعان في طائرات القوة الجوية العراقية بمعلومات استخبارية دقيقة، عن تواجد قيادات مهمة لعصابات داعش في هذا المكان ، حيث دك الأبطال في صقور الجو منطقة تواجد هؤلاء الإرهابيين".

وأضاف البيان انه "سيتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لأسماء ومناصب المجرمين الذين تم استهدافهم في بيان لاحق".

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