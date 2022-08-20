المرور العامة تعلن اعادة فتح طريق مهم بعد انتهاء اعمال الصيانة

2022/08/20 | 13:03 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت مديرية المرور العامة عن اعادة فتح طريق نزلة جسر النهضة الخط السريع، للسير القادم من وزارة المالية باتجاه ساحة النهضة، بعد انتهاء اعمال الصيانة من قبل كوادر امانة بغداد.

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