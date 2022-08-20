تعليق جديد من التربية بشأن اعلان نتائج السادس الاعدادي

2022/08/20 | 13:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية، اليوم السبت، عن اخر تفاصيل اعلان نتائج السادس الاعدادي في عموم العراق.

وقال المصدر، ان “عملية تصحيح دفاتر امتحانات السادس الاعدادي، مازالت مستمرة وتم انجاز اكثر من 75% من عملية تصحيح الدفاتر، وبعد انتهاء عملية التصحيح، ستتم عملية التدقيق للتصحيح”.

وبين انه “لا يوجد أي وقت محدد وثابت لإعلان نتائج السادس الاعدادي في عموم العراق، فهذه العملية فنية وعند اكمال عملية التصحيح والتدقيق سيتم الإعلان، ولا موعد لانتهاء هذه العمليتين”.

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