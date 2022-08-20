الصحة توضح بشأن ايقاف استيراد شحنات جديدة من لقاحات كورونا

2022/08/20 | 13:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، سبب ايقاف استيراد شحنات جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال مدير عام الصحة العامة، رياض الحلفي، إنه “في بداية أزمة كورونا وتصنيع اللقاح، كانت الدول تتسابق للحصول على اللقاح، والدول الكبرى والغنية استولت على معظم الكميات في بداية إنتاج اللقاح”.

واضاف الحلفي: “لذلك في حينها طلبنا كميات تكفي لتلقيح 70‎% من المجتمع للوصول إلى المناعة المجتمعية وبدأنا باستيراد الكميات وكان الإقبال جيدا في بداية الحملات”.

وتابع: “لكن عندما ضعف الاقبال تم ايقاف استيراد الكميات الأخرى وأصبح التجهيز حسب امكانية الصرف”.

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