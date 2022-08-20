2022/08/20 | 13:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QUsSnTTFyK4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبير الامني سرمد البياتي: تذبذب الوضع السياسي يؤكد ضرورة متابعة ملف تأمين الحدود) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخبير الامني سرمد البياتي: تذبذب الوضع السياسي يؤكد ضرورة متابعة ملف تأمين الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).