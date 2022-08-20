2022/08/20 | 13:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7qOGqpQNvpg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا برنامج شريط أصفر تتواجد داخل البطاقة الموحدة في دائرة الجوازات في منطقة الكرادة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاميرا برنامج شريط أصفر تتواجد داخل البطاقة الموحدة في دائرة الجوازات في منطقة الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).