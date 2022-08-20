اتحاد الكرة يؤجل حسم تسمية المدرب الأجنبي لأسبوعين

2022/08/20 | 13:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر الاتحاد العراقي بكرة القدم، تأجيل حسم ملف المدرب الاجنبي مرة أخرى.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “الاتحاد العراقي بكرة القدم، قرر تأجيل حسم ملف التعاقد مع المدرب الاجنبي لقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة إلى الاسبوعين المقبلين”.وبين أن “رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال، أعطى الأولوية الآن إلى تطثيف […]

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