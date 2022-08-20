2022/08/20 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الثقافة، أن مبنى دار الأزياء العراقية سيشهد م مرحلة جديدة من إعادة التأهيل عبر مبادرة تمكين واشراف البنك المركزي العراقي.

وذكر بيان عن الوزارة إن "وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم زار الدار العراقية للأزياء التي تمثل قصة ارض جمع التاريخ فيها كل ازمانه والتقى مديرها العام إنعام عبد المجيد وعدد من العاملين فيها ضمن زيارة رسمية رافقه فيها وكيل الوزارة عماد جاسم".

وأضاف، أن "الزيارة بدأت بجولة للوزير في اروقة الدار وباحتها الخارجية، للاطلاع على القيم الجمالية والفنية في حضارة وتراث العراق، كما اطلع على العمل المنجز ضمن حملة الاعمار التي نفذها صندوق تمكين/ رابطة المصارف العراقية الخاصة باشراف البنك المركزي العراقي".

وعقد الوزير "اجتماعا ضم عدد من رؤساء الاقسام والشعب، وكان حواراً بناءً مع الادارة والعاملين".

وعبر عن "سعادته بما وجد من تغير في هذا المبنى العريق"، مثمناً "كل الجهود المبذولة".

وأشار الى "ضرورة استكمال العمل على تطوير الدار ضمن خطة اعتمدتها الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية ساندة، هي صندوق تمكين/ رابطة المصارف الخاصة العراقية، وبأشراف البنك المركزي العراق، التي ستبدأ مرحلة تكميلية لاعمار مبنى الدار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة: مبنى دار الأزياء سيشهد مرحلة اعمار جديدة برعاية "تمكين" واشراف البنك المركزي ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة: مبنى دار الأزياء سيشهد مرحلة اعمار جديدة برعاية "تمكين" واشراف البنك المركزي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).