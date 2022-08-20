كهرباء الديوانية تعلن دخول محطة تحويل الشامية إلى الخدمة

2022/08/20 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت شركة نقل الطاقة في الديوانية، اليوم السبت، دخول محطة تحويل الشامية إلى الخدمة بسعة mva90، مؤكدة أن المحطة ستسهم بفك الاختناقات في محافظة الديوانية. وقال مدير الشركة، ضياء صاحب عباس، لوكالة الأنباء العراقية إن "الملاكات الفنية والهندسية المتقدمة في الشركة أنجزت أعمال انشاء محطة تحويل كهرباء الشامية الثانوية k٠v132/33 ودخولها الخدمة الفعلية".وأضاف أن "المحطة نفذت من شركة سيمنز الألمانية وبمتابعة الشركة، وهي في الواقع ثلاث محولات سعة mva90، ما ستسهم بفك الاختناقات في المحافظة"، مؤكداً أن "الشركة ماضية لإكمال جميع المحطات".

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