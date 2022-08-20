شاهد.. قلعة كركوك تواجه الإهمال وخبراء يحذرون من اندثارها

2022/08/20 | 13:15 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد قلعة كركوك من بين أهم 12 موقعا أثريا على مستوى العراق، ورغم أن القلعة مصنفة لدى منظمة اليونسكو فإنها تتعرض للإهمال على نحو أثار خشية بعض الخبراء الذين يحذرون من احتمال اندثارها.

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