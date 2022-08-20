خطوة واحدة تفصل ديباي عن يوفنتوس

2022/08/20 | 13:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعبات مهاجم برشلونة، ممفيس ديباي، على أعتاب الانتقال إلى يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وذكرت تقاريراخبارية أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع برشلونة على حسم صفقة ديباي مجانا، مقابل تخلي اليوفي عن بعض المتغيرات في انتقال ميراليم بيانيتش إلى البارسا.ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن برشلونة لا يزال ينتظر تخلي ديباي عن الجزء المؤجل من راتبه بالموسم الماضي، والبالغ مليوني يورو.وأشارت إلى أن ديباي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس على الشروط الشخصية لعقده، حيث سيوقع لمدة عامين ويحصل على 7.5 مليون يورو سنويا.وسيستفيد نادي يوفنتوس من مرسوم النمو في إيطاليا، كي يحصل على خصم 50% على الضرائب بعقد ديباي.المصدر: كورة

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