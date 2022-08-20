قلّة الإقبال توقف استيراد العراق للقاح كورونا

2022/08/20 | 13:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، سبب إيقاف استيراد شحنات جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال مدير عام الصحة العامة، رياض الحلفي، إنه “في بداية أزمة كورونا وتصنيع اللقاح، كانت الدول تتسابق للحصول على اللقاح، والدول الكبرى والغنية استولت على معظم الكميات في بداية إنتاج اللقاح”.

وأضاف الحلفي: “لذلك في حينها طلبنا كميات بما تكفي لتلقيح 70‎% من المجتمع للوصول إلى المناعة المجتمعية وبدأنا باستيراد الكميات وكان الإقبال جيدا في بداية الحملات”.

وتابع: “ولكن عندما ضعف الإقبال تم إيقاف استيراد الكميات الأخرى وأصبح التجهيز حسب إمكانية الصرف”.

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