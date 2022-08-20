2022/08/20 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت وزارة الدفاع ، اليوم السبت ،افتتاحها مراكز لاستقبال المفسوخة عقودهم حسب الرقعة الجغرافية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/:”تناقلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو بشأن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع تنفي افتتاحها مراكز لاستقبال المفسوخة عقودهم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع تنفي افتتاحها مراكز لاستقبال المفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع تنفي افتتاحها مراكز لاستقبال المفسوخة عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).