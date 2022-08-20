2022/08/20 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، الاعتداء على أحد ملاكاتها في محافظة الديوانية أثناء تأدية واجبه، فيما وجه الوزير مهدي رشيد الحمداني باتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين.وقالت الوزارة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية : متجاوزون يعتدون على موظفي الموارد المائية بالضرب على الرؤوس المركز الخبري الوطني.

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